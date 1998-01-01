واشنطن تبدي "حزنها البالغ" لسقوط شهداء في مواجهات غزة

واشنطن / وكالات /

أعربت الولايات المتحدة عن "حزنها البالغ" لمقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة في ذكرى يوم الارض خلال مسيرة احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات الاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في تغريدة على تويتر "نشعر بحزن بالغ للخسائر في الارواح في #غزة اليوم".

وأضافت "ندعو كل المعنيين الى أخذ إجراءات لخفض التوتر".

وشددت نويرت على أن "المجتمع الدولي يركز على الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين حياة الفلسطينيين ويعمل على خطة للسلام. العنف لا يخدم أيا من هذين الهدفين".

وبمناسبة إحيائهم "يوم الارض" تدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الاطفال والنساء، الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة واسرائيل في مسيرة احتجاجية اطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المقرر ان تستمر حركة الاحتجاج هذه ستة اسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة ايضا برفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.

وافادت وزارة الصحة في قطاع غزة ان 16 فلسطينيا استشهدوا واصيب اكثر من 1400 اخرين في المواجهات مع الجيش الاسرائيلي.