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بتسيلم: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون

السبت 31 مارس 2018 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بتسيلم: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون



القدس / سما /

أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 'بتسيلم'، أن إطلاق النّار على متظاهرين عزّل مخالف للقانون، والأمر بتنفيذه يتعارض بوضوح مع القانون، وحمل المركز جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية العدوان الدموي على المدنيين خلال مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان له: "منذ صباح يوم الجمعة، يطلق جنود النيران على متظاهرين فلسطينيين في الجانب الآخر من الجدار الحدوديّ المحيط بغزّة. حتّى الآن، قتلت قوّات الأمن 16 فلسطينيا، بينهم قاصر واحد؛ وجرحت 1416 فلسطينيا".

وتابع إن "إطلاق النار على متظاهرين عزّل مخالف للقانون، والأمر بتنفيذه يتعارض بوضوح مع القانون".

وحذّر "بتسيلم" من التعامل مع موقع المظاهرة على أنّه ساحة حرب، ومن استهداف المتظاهرين بالنيران الحيّة، موضحا، أنّ كلا الأمرين محظور قانونًا. مؤكدا أنه لا توجد حالة "قتال" بين جنود مدجّجين بالسّلاح ومتظاهرين عزّل، مبينا أن تعليمات إطلاق النار المخالفة للقانون، والانصياع لها، هما ما أدّى إلى هذا العدد الكبير من الإصابات في قطاع غزة.

#بتسيلم #القانون

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