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الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق مستقل بأحداث الجمعة وتحذر من تدهور الوضع في غزة

السبت 31 مارس 2018 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق مستقل بأحداث الجمعة وتحذر من تدهور الوضع في غزة



رام الله / سما /

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الفائتة، إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في استشهاد 16 فلسطينيا في المظاهرات التي نظمت يوم أمس، الجمعة، قرب السياج الحدوي لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان خاص، إن غوتيريش "قلق جدا"، ويطلب من الجهات ذات الصلة "الامتناع عن أي عملية يمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابات أخرى، وخاصة في صفوف المدنيين".

وقال تاي بروك زيرهون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية يوم الجمعة إن الوضع في غزة "قد يتدهورخلال الأيام المقبلة" وحث على عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.

واضاف ان "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير مع قيام السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك".

وقال المصادر الطبية في غزة إن القوات الإسرائيلية التي كانت تواجه واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية في السنوات الأخيرة على الحدودبين إسرائيل وغزة يوم الجمعة، استشهد خلالها ما لا يقل عن 16 فلسطينيا وأصابت المئات.

#الأمم المتحدة #غزة

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