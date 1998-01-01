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جنود أمريكيون لقمع الفلسطينيين

السبت 31 مارس 2018 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنود أمريكيون لقمع الفلسطينيين



رام الله / سما /

انتشرت صورة لجندي أمريكي يشارك جيش الاحتلال في قمع المتظاهرين في قرية سوسيا قرب يطا جنوب الضفة.

وتظهر الصورة الجندي الامريكي الذي يضع العلم الامريكي على كتفه الايسر، ويحمل بندقيته، خلال قمع احتجاح السكان على مصادرة اراضيهم لصالح الاستيطان.

وذكر شاهد عيان : نعم صحيح، تواجد عدة جنود أمريكان في يطا، وكانوا برفقة جنود الاحتلال وشاركوا في مصادرة خيمة المواطن خضر النواجعة."

وتقول بعض المصادر أن جنودا أمريكان شوهدوا في أكثر من منطقة مواجهات في الضفة ، ولكن لم يتم التقاط صور لهم.

وتمثل هذه الصورة للجندي الامريكي دليلا على مشاركة القوات الامريكية مع قوات الاحتلال في قتل الفلسطينيين وقمعهم.

  نقلاً عن :معا

#جندي أمريكي

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