الصليب الأحمر يقدم مساعدات طبية و جراحية عاجلة لوزارة الصحة

غزة / سما /

قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت إن اللجنة استجابت لمناشدات وزارة الصحة الفلسطينية عبر التبرع بمستلزمات طبية و جراحية، و مستهلكات طبية عاجلة، لكي تساهم في مساعدة الطواقم الطبية أمام هذا العدد من الجرحى.

و أضافت زقوت أن اللجنة على تواصل مع السلطات و مقدمي الخدمات الصحية في مناطق الاحداث، لمتابعة الأوضاع الانسانية، كما تقوم بمراقبة الأوضاع في قطاع غزة عن قرب.

و أشارت إلى ان "اللجنة الدولية رافقت الشعب الفلسطيني عبر الخمسين عاما الماضية و ما زلنا ملتزمين بتخفيف التبعات الانسانية المترتبة على الأوضاع الحالية".

و أكدت أنه من المحزن أن نرى هذه التكلفة الانسانية التي دفعتها غزة اليوم.