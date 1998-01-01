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حزب الله: مسيرة العودة رد جماهيري عارم على "صفقة القرن"

الجمعة 30 مارس 2018 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: مسيرة العودة رد جماهيري عارم على "صفقة القرن"



لبنان / سما /

أشاد حزب الله اللبناني اليوم الجمعة بمسيرة العودة الكبرى، التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين اللاجئين عند الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة.

و قال الحزب في بيان له إن الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة سطر اليوم، أبهى صور الملاحم  والفداء، وأكد بدماء شهدائه وقبضاته المرفوعة وصرخاته المدوية حقه الثابت بفلسطين محررة أبية تحتضن جميع أبنائها في الداخل والخارج وكل أنحاء الشتات.

و أضاف البيان: "لقد أكدت وقائع اليوم مجدداً أن القضية الفلسطينية حية وأن الشعب الفلسطيني المقاوم على استعداد دائم لتقديم أغلى التضحيات في سبيل تحرير أرضه ووطنه.

و أشار البيان الى أن مسيرة العودة التي حظيت بمشاركة واسعة أدخلت اليأس إلى قلوب أعداء الشعب الفلسطيني وكل الخائنين والمتآمرين على قضيته، وهي رد جماهيري عارم على ما سمي بصفقة القرن، أظهر تمسك الفلسطينيين بحقوقهم التاريخية والوطنية وأنهم لا يمكن أن يتنازلوا عن أي حق منها مهما بلغت التضحيات. 

و وجه حزب الله تحية اكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في يوم الأرض، مؤكداً وقوفه الدائم إلى جانبهم وتأييدهم المطلق لجهادهم ضد الاحتلال حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله.

 ودعا الحزب كافة الأحرار في العالم وخصوصاً شعوبنا العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم في نصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم الممكن له في نضاله لتحرير أرضه واسترجاع مقدساته.

#حزب الله

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