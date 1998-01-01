مصر تدين استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

أدانت جمهورية مصر العربية، استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض.

وأكد وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة.

ودعت إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار البيان، إلى أن إحياء يوم الأرض يذكّر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر. وحذرت من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.