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الطيبي: هبّة عشرات الالاف من أبناء شعبنا اليوم هي صفعة في وجه صفقة القرن

الجمعة 30 مارس 2018 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

حيا د. احمد الطيبي  جماهير شعبنا  في مثلث الأرض وفي سخنين ودير حنا وعرابه في الجليل، وفي المثلث وفي النقب، الذين هبوا لإحياء ذكرى يوم الأرض اليوم، والى عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في غزة هاشم الذين خرجوا اليوم الى الشريط الحدودي للاحتلال في مسيرة العودة بشكل سلمي دون الخضوع لتهديدات الاحتلال الذي يواجههم بالقناصة والمدافع ليرتقي الشهداء في هذا اليوم، يوم الأرض، وتروي دماؤهم الطاهرة ارض غزة هاشم التي ضربت اليوم صفعة في وجه ما يسمى "صفقة القرن" والادارة الامريكية التي انهت دورها كوسيط لعملية السلام وقتلت حل الدولتين".

وأضاف الطيبي: "نحيي اليوم هذه الذكرى في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة تتفاخر بسن القوانين العنصرية وتعمل على تمرير قانون القومية العنصري، وفي ظل تغلغل العنصرية والتمييز في الشارع الاسرائيلي الذي يشرعن هذه العنصرية ويمنع العرب من السكن في البلدات اليهودية في حين تهدم البيوت في البلدات العربية ويمنع توسيع النفوذ وتخصيص اراض للبناء ويتم ملاحقة الأهل في النقب الصامد وتخطيط المخططات لطردهم من اردهم وتخييم شبح الهدم فوق بلدات كاملة على رأسها ام الحيران".

وأنهى الطيبي: "الوقفة الجماهيرية الكبيرة اليوم هي رسالة واضحة باننا شعب لا يستسلم ولا يخضع للضغوط، شعب يسعى للحرية والمساواة وانتزاع الحقوق حتى انقشاع الاحتلال".

#احمد الطيبي

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