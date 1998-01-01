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هيئة الأسرى: إدارة عوفر تعزل الأسير المضرب جنازرة بظروف صعبة وقاسية

الجمعة 30 مارس 2018 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين لؤي عكة مساء الجمعة، إن ادارة سجون الاحتلال في عوفر تعزل الأسير سامي محمد الجنازرة (45 عاماً) من مخيم الفوار في محافظة الخليل، والذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ اربعة أيام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، بظروف صعبة وقاسية.

وأوضح عكة أن الأسير يعاني من الآم في الراس والظهر والكلى بسبب دخوله الاضراب ومن تبعات الاضراب الذي خاضه في العام 2016.

وأضاف، أن الزنازنة التي يحتجز فيها جنازرة صغيرة وضيقه للغاية معدومة التهوية بشكل مطلق، وبلا اضاءه تقريبا.  

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير جنازرة في تاريخ السابع من كانون الأول / ديسمبر 2017 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

ومن الجدير ذكره أن الأسير جنازرة قضى سنوات في سجون الاحتلال وصل مجموعها لأكثر من عشر سنوات، وخاض خلال اعتقاله الإداري السابق إضراب عن الطعام استمر لمدة (70) يوماً.

#هيئة الأسرى #عوفر

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