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الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

الجمعة 30 مارس 2018 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة



عمان / سما /

أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة اليوم الجمعة، الذي أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وأكثر من 1400 مصاب.

وحمّل المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسؤولية عمّا جرى في قطاع غزة اليوم، كنتيجة لانتهاك إسرائيل لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض، والتأكيد على حقهم في العودة لديارهم وفقاً لحقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية، وفق ما ذكرته وكالة "بترا".

ودعا المومني المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يعتمد الغالبية العظمى من سكانه في حياتهم اليومية على المساعدات التي تقدمها "الأونروا".

وشدد على أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي يضمن الحق في الحرية والكرامة والدولة للشعب الفلسطيني، سيعمل على تجذير بيئة اليأس الذي يولّد التطرّف ويدفع للمزيد من العنف والدماء، ويصب في النهاية لصالح الأجندات المتطرفة وأصحابها في المنطقة، داعيا إلى "ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك حل قضية اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية التي دعت لحلٍ متفقٍ عليه لمسألة اللاجئين".

#الأردن #الحكومة الأردنية

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