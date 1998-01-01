رأفت يحيي جماهير شعبنا التي خرجت في ذكرى يوم الأرض الخالدة

رام الله / سما /

حيّا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الامينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رافت الهبة الجماهيرية التي خرجت اليوم في اراضي عام 48 والضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنافي والشتات في الذكرى الــ 42ليوم الأرض لتؤكد على تمسك هذا الشعب الأصيل بتراب ارضة ووطنه وحقوقه الثابتة والمشروعة.

وقال في بيان له اليوم الجمعة: "ان هذه الحشود الجماهيرية السلمية خرجت لتعبر عن رفضها لممارسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وسياساتها العنصرية واملاءاتها ومخططاتها التي تهدف الى النيل من القضية الفلسطينية وحق العودة وتقرير المصير".

واستنكر رأفت مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المسيرات السلمية بالقوة المفرطة واستخدام الذخيرة الحية معتبرا ذلك جريمة حرب ترتكب بحق شعب اعزل يرنو للحرية والعدالة، ومشيرا الى ان سقوط 12 شهيد حتى اللحظة وجرح الالاف هو عمل إرهابي مدبر تقوده حكومة الاستيطان والتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي نهاية البيان طالب رأفت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وامينها العام أنطونيو غوتيريس بالعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا ووقف هذا المسلسل الاجرامي الذي يستهدف صمود وعزيمة المواطن الفلسطيني.