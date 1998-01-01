جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت يحيي جماهير شعبنا التي خرجت في ذكرى يوم الأرض الخالدة

الجمعة 30 مارس 2018 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حيّا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الامينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رافت الهبة الجماهيرية التي خرجت اليوم في اراضي عام 48 والضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنافي والشتات في الذكرى الــ 42ليوم الأرض لتؤكد على تمسك هذا الشعب الأصيل بتراب ارضة ووطنه وحقوقه الثابتة والمشروعة.

وقال في بيان له اليوم الجمعة: "ان هذه الحشود الجماهيرية السلمية خرجت لتعبر عن رفضها لممارسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وسياساتها العنصرية واملاءاتها ومخططاتها التي تهدف الى النيل من القضية الفلسطينية وحق العودة وتقرير المصير".

واستنكر رأفت مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المسيرات السلمية بالقوة المفرطة واستخدام الذخيرة الحية معتبرا ذلك جريمة حرب ترتكب بحق شعب اعزل يرنو للحرية والعدالة، ومشيرا الى ان سقوط 12 شهيد حتى اللحظة وجرح الالاف هو عمل إرهابي مدبر تقوده حكومة الاستيطان والتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي نهاية البيان طالب رأفت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وامينها العام أنطونيو غوتيريس بالعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا ووقف هذا المسلسل الاجرامي الذي يستهدف صمود وعزيمة المواطن الفلسطيني.

#صالح رأفت

أخبار ذات صلة

الرئيس في ذكرى النكبة: شعبنا أفشل محاولات الطمس وعلى بريطانيا الاعتذار

مجدلاني- ارشيف

فيديو.. مجدلاني: سنفرض سيطرتنا على قطاع غزة فوق الأرض وتحت الأرض

مسدس

غزة: وفاة مواطنة "26" عاما اثر اصابتها برصاصة خرجت من مسدس زوجها بالخطأ

326070N

اللجنة المركزية لفتح تعفي رأفت عليان من مهامه ناطقا باسم فتح في القدس

مهرجان حماس

صور: جماهير حاشدة تشارك في مهرجان انطلاقة حماس بغزة

فتح - ارشيف

في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

الأكثر قراءة اليوم

مبدأ القَناص القسامي .. " طَلقة لكُل رأس يَتحرك "

جنرال إسرائيلي: نجاح حماس بارسال ايزنكوت لحدود غزة إنجاز كبير و اعتراف بسلاحها ليوم القيامة

استشهاد مزارع "31" عاما واصابة آخر بقصف مدفعي شرق خانيونس

غزة فوق الأرض وإسرائيل في الأنفاق.. ناصر اللحام

دحلان: على ليبرمان و الإحتلال و أذنابه فهم الدلالات الواضحة قبل فوات الأوان

السنوار يدعو محاصري غزة الى إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة

فضل شاكر: كنتُ أحب السيد نصرالله و يتحدث عن تفاصيل حياته

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

15 شهيدا و 1800 إصابة بمسيرات العودة في قطاع غزة

مسيرة العودة

الرئيس يقرر اعتبار يوم غد السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء

طائرات

صور: جيش الاحتلال يستخدم طائرات خاصة لقمع المتظاهرين في مسيرات غزة

مسيرة العودة

عندما تخاف إسرائيل تتكلم بالعربية.. كبير الكتّاب الإسرائيليين يتوسل المشاركين بمسيرة العودة

ايزنكوت - ارشيف

ايزنكوت سيشرف شخصيا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة

الاتصالات الفلسطينية