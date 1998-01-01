نهائي: السيسي يحصل على 96.9% في الانتخابات الرئاسية

وكالات

احرز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على 96.9% من نسبة الأصوات الصالحة للفوز بولاية رئاسية ثانية، حسبما أفادت، اليوم الجمعة، تقارير للإعلام الرسمي رفعت التقديرات السابقة لنسبة المقترعين.

وكذلك رفعت صحيفة "الأهرام" الحكومية تقديراتها للمشاركة في الاقتراع الذي جرى بين 26 و28 مارس(آذار) الحالي إلى 42.06%، مشيرةً إلى أن 25 مليوناً من أصل 60 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم.

وكانت الصحيفة أعلنت الثلاثاء أن السيسي أعيد انتخابه بنسبة 92%، وأن نسبة المشاركة تخطت 40%.

ولم توضح الصحيفة الأسباب التي دفعتها إلى مراجعة نسبتي الاقتراع للسيسي والمشاركة في الانتخابات.

وكان السيسي (63 عاماً) انتخب لولاية أولى في العام 2014 بأغلبية 96.9% من أصوات المقترعين.

وفي المقابل، حصل منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى على 3.1% فقط من الأصوات، حسب صحيفة "الأهرام".

ويفترض أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في 2 أبريل(نيسان).