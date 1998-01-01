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حلس: فتح دفعت بكل إمكانياتها للمشاركة في مسيرات يوم الأرض

الجمعة 30 مارس 2018 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلس: فتح دفعت بكل إمكانياتها للمشاركة في مسيرات يوم الأرض



غزة / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، أن حركة فتح في قطاع غزة دفعت بكل إمكانياتها وجماهيرها للمشاركة في ذكرى إحياء يوم الأرض، لتوصل رسالة بأن شعبنا قبل التحدي ومستمر في النضال من أجل حقه وأرضه، وفي مقدمتها القدس.

وأضاف حلس في حديث لــ"وفا" اليوم الجمعة، أن حركة فتح موجودة بكل مستوياتها اليوم، لأنها مكون أساسي في هذه الفعالية الوطنية الكبرى، وستبقى دوما عند مسؤولياتها ورهان شعبنا عليها.

وقال إن إحياء الذكرى الـ42 ليوم الارض الخالد هذا العام، لها خصوصيتها لأن هناك تحديات إضافية تمثلت في موقف الولايات المتحدة الأميركية من إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وتصاعد الإجراءات الاسرائيلية بحق ابناء شعبنا من حصار واستيطان وعدوان مستمر.

وأكد حلس أن الاحتلال لا يريد أن يرانا على أرضنا، وواجه المسيرات السلمية بإطلاق النار وقتل المتظاهرين، ولكن هذا يزيدنا اصرارا على مواصلة مقاومتنا.

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