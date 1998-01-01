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تركيا تتهم إسرائيل باستخدام "غير متكافىء" للقوة ضد الفلسطينيين

الجمعة 30 مارس 2018 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تتهم إسرائيل باستخدام "غير متكافىء" للقوة ضد الفلسطينيين



غزة / سما /

 اتهمت تركيا اليوم الجمعة، إسرائيل، باستخدام "غير متكافىء" للقوة ضد الفلسطينيين، في وقت خلفت المواجهات في غزة على الحدود مع إسرائيل 12 شهيدًا على الأقل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة استخدام إسرائيل غير المتكافىء للقوة ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات السلمية اليوم الجمعة في غزة".

وعبّرت الوزارة التركية عن "قلقها" جرّاء أعداد الضحايا. وقالت "من الضروري أن تكف إسرائيل عن استخدام القوة الذي من شأنه رفع التوترات في المنطقة".

وتابعت "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واقناع اسرائيل بالتخلي عن سلوكها العدواني" ضد الفلسطينيين.

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