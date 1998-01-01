الإعلام العبري يزعم: نتنياهو رفض اقتراحا روسيا للقاء الرئيس عباس

القدس/سما/

ذكرت إذاعة "كان" الإخبارية العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض اقتراحا روسيا بعقد قمة سياسية بمشاركة الرئيس محمود عباس.

وأفادت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، الجمعة، بأن روسيا عرضت استضافة اجتماع القمة في موسكو، أو عقده في أي مكان آخر في حال موافقة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على المقترح.

وقالت إن موسكو أطلعت عباس ونتنياهو على مبادرتها المقترحة، مشيرة إلى أن الأخير وافق في البداية، مشترطاً عقد القمة السياسية "دون شروط مسبقة"، غير أنه سرعان ما تراجع عن موقفه ورفض الاجتماع.

وأضافت أن الرئيس عباس رد بالإيجاب على المقترح الروسي الذي تعرقل برفض نتنياهو.

وبحسب الإذاعة العبرية؛ فإن المبادرة الروسية لا تزال قائمة؛ حيث أثيرت آخر مرة خلال اجتماع عقد مؤخراً بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الإسرائيلي في موسكو غاري كورين.