جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دحلان: على ليبرمان و الإحتلال و أذنابه فهم الدلالات الواضحة قبل فوات الأوان

الجمعة 30 مارس 2018 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: على ليبرمان و الإحتلال و أذنابه فهم الدلالات الواضحة قبل فوات الأوان



غزة/سما/

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، ان كلام وزير الدفاع الإسرائيلي على تويتر و غيره من المسؤولين الإسرائيليين مهد لهذا الحجم من الدماء التي سالت في غزة اليوم نتيجة استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة و الواهمة في مواجهة متظاهرين فلسطينيين سلميين عزل من أي سلاح سوى إيمانهم المطلق بحقوقهم العادلة و المشروعة، حقهم في العودة ، و حقهم في الحياة ..

وكتب دحلان في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،اليوم الجمعة ، ان السيد ليبرمان و غيره من قادة الإحتلال يدركون جيدا بأن غزة لن تستسلم للمخططات المشتركة بين تل أبيب و بين سلطات رام الله لخنق غزة و تدمير الحياة الآدمية فيها ، و ربما ما لا يدركه شركاء المخطط و منهم السيد ليبرمان هو أن لا أحد يملك او يستطيع كبح عشرات الآلاف من البشر قرروا كسر جدران الخزان بعد أن تجاهلهم الجميع و استخف بقدراتهم الخارقة ..

 واوضح دحلان: " ان سقوط هذا العدد الضخم من الشهداء و الجرحى نتيجة القوة المفرطة اليوم رغم إعلان مدنية و سلمية الخطوة سيعقد المشهد أكثر فأكثر ، فإن كان الإحتلال يقصد بذلك إرسال إنذار دموي أحمر ، فقد أخطأ العنوان حتما ، لأن غزة قبلت التحدي و ردت على الإنذار بإنذار أوضح .

واضاف: "  وبالتالي على ليبرمان و الإحتلال و أذنابه فهم الدلالات الواضحة قبل فوات الأوان على الجميع ، و إن كانوا يراهنون على الهدوء النسبي في الضفة الغربية ، فإنهم لا يعرفون الشعب الفلسطيني و يجهلون مكامنه الروحية و الوطنية .

#دحلان #عباس #ليبرمان

أخبار ذات صلة

الشروق المصرية: عواصم عربية تنصح الرئيس عباس بقبول "صفقة القرن" قبل فوات الاوان

الشهيد أبو ثريا

جيش الإحتلال يفتح تحقيقا في ظروف استشهاد المقعد أبو ثريا

مخابرات الاحتلال

الامن الداخلي في غزة يحذر المواطنين من اجراءات جديدة لمخابرات الإحتلال

حدود غزة -ارشيفية

مدفعية الإحتلال تقصف شرق المغازي و تعرض دورية اسرائيلية لإطلاق نار

الإحتلال يطلق النار على مواطن على حاجز حوارة جنوب نابلس ويصيبه بجراح

البوابات الالكترونية

شرطة الإحتلال تؤكد :الأوضاع في محيط الأقصى عادت إلى ما كانت عليه قبل العملية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : مشاهد قوية لشبان يحرقون معدات وأبراج اسرائيلية شرق غزة وعودتهم بسلام

مبدأ القَناص القسامي .. " طَلقة لكُل رأس يَتحرك "

اسرائيل تشكو غزة للامم المتحدة ومجلس الامن بسبب مسيرة العودة وتطالب بعدم مشاركة موظفيها

مستوطنون بغلاف غزة يغادرون منازلهم مع انطلاق مسيرة العودة

يديعوت: لهذه الأسباب فشلت "إسرائيل" في منع الشبان من التسلل

غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

فضل شاكر: كنتُ أحب السيد نصرالله و يتحدث عن تفاصيل حياته

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

9 شهداء ومئات الجرحى في مسيرة العودة حتى الان

طائرات

صور: جيش الاحتلال يستخدم طائرات خاصة لقمع المتظاهرين في مسيرات غزة

مسيرة العودة

عندما تخاف إسرائيل تتكلم بالعربية.. كبير الكتّاب الإسرائيليين يتوسل المشاركين بمسيرة العودة

ايزنكوت - ارشيف

ايزنكوت سيشرف شخصيا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة

المزارع عمر سمور

استشهاد مزارع "31" عاما واصابة آخر بقصف مدفعي شرق خانيونس

الاتصالات الفلسطينية