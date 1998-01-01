حكومة الوفاق تحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بحق أبناء شعبنا

غزة/سما/

وجه المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهداء شعبنا الصامد البطل، الذين ارتقوا في هذا الْيَوْمَ خلال المراسم الملحمية لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، وعمدوا الارض بدمائهم تأكيدا على تجديد العهد المقدس على التمسك بالأرض والدفاع عنها.

كما وجه المحمود تحية وفاء وإكبار الى جماهير شعبنا التي هبت هذا الْيَوْمَ كي تؤكد على الثوابت الوطنية والدفاع عن الارض والالتفاف حول القيادة في مواجهتها الشجاعة للحملة الاستعمارية الجديدة التي تستهدف وطننا وقضيتنا وعاصمتنا مدينة القدس العربية المحتلة.

وحمل المتحدث الرسمي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في كافة أنحاء ارضنا الفلسطينية المحتلة وخاصة في المحافظات الجنوبية.

وطالب بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف اراقة دماء أبناء شعبنا العربي الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد ان على مؤسسات المجتمع الدولي ان تتحمل مسؤولياتها ازاء شعبنا الاعزل الذي يحيي ذكرى يوم الارض الخالد وهي احدى المناسبات الوطنية الكبرى، وذلك عبر المسيرات السلمية والتظاهرات والمهرجانات الشعبية والتي يواجهها الاحتلال الاسرائيلي بآلة البطش الرهيبة وإراقة الدماء في تحد سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية التي تبيح للمواطنين العزل التعبير عن آرائهم بكافة الأشكال المتاحة كالمسيرات والمهرجانات والتظاهرات السلمية ضمن التحركات التي تعبر بشكل حضاري عن اصرار أبناء شعبنا البطل على نهج الكفاح والنضال حتى إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والسيادة والاستقلال.

كما أكد المتحدث الرسمي في هذه المناسبة الخالدة وفِي هذا الْيَوْمَ الكبير، تمسك حكومة الوفاق الوطني بتحقيق المصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني البطل ووحدة الصف الوطني، واستمرار السعي وبذل كافة الجهود من اجل إنهاء الانقسام البغيض والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقيادته.