برهوم: الحشود الكبيرة باتجاه "الخط الزائل" عكست إرادة شعبنا على إنتزاع حقه

غزة/سما/

قالت حركة حماس اليوم الجمعة، إنّ الحشود الكبيرة باتجاه الخط الزائل تعكس عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته على انتزاع حق العودة وكسر الحصار، ولا يستطيع كائن من كان أن يشطب هذا الحق.

وأضافت الحركة على لسان الناطق الإعلامي باسمها "فوزي برهوم" في بيانٍ صحفي وصل "سما" نسخةً عنه، أنّ الزحف الجماهيري الكبير هو تأكيد أن شعبنا الفلسطيني يمتلك القدرة على الفعل والمبادرة والكثير من أوراق القوة لفرض المعادلات وانتزاع الحقوق.

وأشارت إلى، أنّ اختراق المخابرات الصهيونية لحسابات نشطاء مسيرة العودة الكبرى ونشر إعلانات كاذبة ومضللة تعكس صدمة الكيان الصهيوني من حجم الحشود والإصرار الفلسطيني الكبير على كسر معادلاته وانتزاع حقوقه.