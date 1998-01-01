صورة: قادة الاحتلال يشرفون على قتل المتظاهرين واعلان حدود غزة منطقة عسكرية مغلقة

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل اعلام عبرية، إن قادة جيش الاحتلال متواجدون منذ ساعات الصباح على الحدود مع قطاع غزة، ويقومون بتوجيه القوات في الوقت الذي بدأت فيه وسائل الإعلام العبرية بتغطيات مباشرة من الحدود.

ونشر الجيش صورة تجمع كلاً من قائد المنطقة الجنوبية ايال زامير، ورئيس شعبة التخطيط والعمليات في الجيش نيتسان ألون، بالإضافة لمنسق شؤون المناطق بولي مردخاي على الحدود مع القطاع، وهم يتفقدون استعدادات الجيش لأي طارئ أو حدث شاذ.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت كافة المناطق المتاخمة لحدود قطاع غزة منطقة "عسكرية مغلقة".

في حين بدأت وسائل إعلامية عبرية بفتح موجة بث مفتوحة من الحدود مع القطاع وتصدر خبر مسيرات العودة الإعلام العبري بشتى منابعه.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعلن صباح اليوم الجمعة عن وقف العمل في بناء الجدار الأرضي لمنع الأنفاق، استعداداً للتصدي لمسيرة العودة الكبرى.

وذكر موقع واللا العبري صباح اليوم، أن جيش الاحتلال أعطى تعليماته لمصانع الباطون التي تزود الجيش بالباطون بالتوقف عن العمل بسبب مسيرة العودة التي بدأت اليوم الجمعة.





