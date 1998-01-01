جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد: مسيرة العودة أثبتت أن شعبنا قادر على مواجهة الاحتلال

الجمعة 30 مارس 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: مسيرة العودة أثبتت أن شعبنا قادر على مواجهة الاحتلال



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د.محمد الهندي أن مسيرة العودة الكبرى والروح التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني، في يوم الارض، تثبت للعالم ولإسرائيل أنَّ شعبنا قادر على مواجهة المؤامرة التي تعصف بالقضية.

وأوضح د.الهندي في تصريحات لإذاعة "صوت القدس" أن مسيرة العودة الكبرى تحمل رسائل عدة في أكثر من اتجاه، أولها رسالة موجهة إلى العالم والضمير الإنساني الميت الذي يصمت على المذابح والمجازر منذ 70 عاماً، أنَّ المقاومة في جينات الشعب الفلسطيني.

وقال الهندي ان اليوم يخرج الشيوخ والأطفال والنساء والشباب بجميع أطيافهم السياسية موحدون تحت علم واحد لمواجهة الاحتلال، ومؤامرات تصفية القضية.

وأشار إلى أن الرسالة الثانية موجهة للاحتلال الذي يتربص ويتوهم انه يمكن أن يخضع غزة بالحصار والتجويع وأن يتآمر مع المنطقة لإخضاع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، قائلا "هذه الأرض ارضنا، وسنعود إليها طالما بقي طفلٌ فلسطيني".

وفي رسالته لأبناء شعبنا، قال شعبنا دائماً ما نتوحد في خندق الجهاد والمقاومة، ونفترق في الساحات التي تعتمد السياسات الخاطئة التي تساوم على القدس وحق اللاجئين وثوابتنا الوطنية.

وذكر أن القضايا التي أجل بحثها في أوسلو هي القضايا الأساسية والرئيسية للفلسطينيين وعلى رأسها حق العودة والقدس وهي ثوابت لا يمكن أن يفرط فيه أي أحد، موضحا ان الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما ساوموه في كامب ديفيد فوق القدس للفلسطينيين وتحتها للإسرائيليين رفض وكان يعلم أنه سيدفع حياته مقابل هذا الموقف.

وأضاف ان فلسطين من بحرها إلى نهرها حق للفلسطينيين، والقدس وحق العودة حقوق مقدسة لا يمكن المساومة عليها، وأساس النكبة هو الخروج من المدن المحتلة 1948، ولا علاقة للصراع بأراضي 1967 هذا جوهر القضية والصراع، نقول هذا تحدي ونحن نراكم القوة في هذا المسار ومتمسكون بالحقوق.

وأشار إلى أن الفلسطينيين نسفوا مقولة وأوهام الإسرائيليين المتمثلة بـ(الكبار يموتون والصغار ينسون)، موضحا ان الأجيال الفلسطينية نسفت منذ زمن بعيد المقولة الإسرائيلية، وكل الذين قاموا إسرائيل في حرب 67، وانتفاضة 87، وانتقاضة 2000، والحروب الإسرائيلية على غزة ولدوا بعد العام 1948، وهي الأجيال التي توهمت إسرائيل أن تنتهي فلسطين من نفوسهم مع الزمن.

وأشار إلى أن الفلسطينيين ينهضون اليوم أكثر قوة وعزيمة وإصرار على المواجهة من العودة إلى فلسطين المحتلة، الجيل الفلسطيني الشاب اليوم يملك من القوة والحيوية والفكر ما يؤهله للعودة إلى فلسطين المحتلة.

وتابع: "ندرك تماماً أن المسيرة لن تعيدنا إلى بلادنا اليوم، ولكن تشير بكل وضوح أن الروح التي يحملها الشباب الفلسطيني هي التي ستعيدنا فلسطين المحتلة".

وأكد الهندي أن كل المراهنات على تصفية القضية خاسرة، وأثبت الأيام أن مسيرة التسوية كانت غطاء لكل الأوهام الاحتلال تسويقها لتصفية القضية.

ويواصل الفلسطينيون في قطاع غزة استعداداتهم للانطلاق في "مسيرة العودة" اليوم الجمعة، صوب السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948.

#محمد الهندي

أخبار ذات صلة

الجهاد الاسلامي

الجهاد: المطلوب موقف سياسي ينسجم مع مطالب شعبنا وتدعو لاستمرار الاشتباك مع الاحتلال

أبو مرزوق

أبو مرزوق: مسؤولون غربيون طالبونا بإيقاف مسيرة العودة

سرايا القدس

الجهاد الاسلامي : المقاومة الفلسطينية لديها القدرة والعزيمة على الانتصار في اي مواجهة قادمة

داوود شهاب - ارشيف

الجهاد :ادانة تركيا لعملية القدس مجاملة لنتنياهو وحكومته على حساب شعبنا

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد وحماس : القرار الأمريكي بنقل السفارة هو إمعان في العدوان على شعبنا والعرب والمسلمين

متضامن مع فلسطين

صور: متضامن مع فلسطين يظهر شجاعة في مواجهة جنود الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : مشاهد قوية لشبان يحرقون معدات وأبراج اسرائيلية شرق غزة وعودتهم بسلام

مبدأ القَناص القسامي .. " طَلقة لكُل رأس يَتحرك "

اسرائيل تشكو غزة للامم المتحدة ومجلس الامن بسبب مسيرة العودة وتطالب بعدم مشاركة موظفيها

مستوطنون بغلاف غزة يغادرون منازلهم مع انطلاق مسيرة العودة

يديعوت: لهذه الأسباب فشلت "إسرائيل" في منع الشبان من التسلل

دحلان:" نستطيع هزيمة المحتل والحصار ولن نحني الهامات"

مسيرة العودة الكبرى: الفكرة والهدف ونبض الشارع..د. أحمد يوسف

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

7 شهداء ومئات الجرحى في مسيرة العودة حتى الان

طائرات

صور: جيش الاحتلال يستخدم طائرات خاصة لقمع المتظاهرين في مسيرات غزة

مسيرة العودة

عندما تخاف إسرائيل تتكلم بالعربية.. كبير الكتّاب الإسرائيليين يتوسل المشاركين بمسيرة العودة

ايزنكوت - ارشيف

ايزنكوت سيشرف شخصيا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة

المزارع عمر سمور

استشهاد مزارع "31" عاما واصابة آخر بقصف مدفعي شرق خانيونس

الاتصالات الفلسطينية