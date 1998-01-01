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السنوار يدعو محاصري غزة الى إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة

الجمعة 30 مارس 2018 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار يدعو محاصري غزة الى إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة



غزة/سما/

دعا قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الجمعة، محاصري الشعب الفلسطيني إلى إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة الكبرى.

وقال السنوار خلال كلمته أمام المشاركين في مسيرة العودة في جباليا شمال القطاع، إن "مسيرة العودة ستستمر ولن تتوقف، حتى ننطلق في اللحظة الحاسمة التي نقتلع فيها هذه الحدود الزائلة".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة جديدة من نضاله وكفاحه الوطني على طريق التحرير والعودة، مشيرًا إلى أن مسيرة العودة تصوب المسار وتؤكد أنه لا يمكن التفريط والتنازل ومستعدة للتضحية في سبيلها.

#السنوار #غزة #مسيرة العودة

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