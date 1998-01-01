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تشيع جثمان الشهيد "عمرو سمور" في خانيونس جنوب القطاع

الجمعة 30 مارس 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيع جثمان الشهيد "عمرو سمور" في خانيونس جنوب القطاع



غزة/سما/

 شارك مئات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الشهيد عمر وحيد سمّور (28 عاماً)، الذي استشهد في قصف مدفعي إسرائيلي لجنوب قطاع غزة، صباح اليوم، بالتزامن مع بدء انطلاق مسيرات العودة الكبرى.

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد حمزة، في بلدة بني سهيلا جنوب شرق خانيونس.

وانطلقت اليوم الجمعة 30 مارس، فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي تشكل حدثًا فارقًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر والمقرر أن تتواصل لحين اجتياز السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة وتحقيق العودة؛ بمشاركة أطياف الشعب الفلسطيني ومن أماكن لجوئهم كافة، وذلك بعد مرور نحو 70 عامًا على نكبة فلسطين وتهجيرهم من أرضهم.

#تشييع #خانيونس

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