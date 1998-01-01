سفراء الخير تنظم وشة عمل بعنوان طرق تعديل سلوك الطفل

خانيونس / سما /

نظمت جمعية سفراء الخير لرعاية المرأة والطفل ورشة عمل بعنوان طرق تعديل سلوك الطفل ، ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة تثقيفية وتربوية وصحية اطلقتها الجمعية مؤخرا بحضور عدد من السيدات وذلك فى مقرها غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفى بداية الورشة رحبت أ. أماني أبو غلوة مديرة الجمعية بالمشاركات وأكدت على أن الجمعية تحرص على خدمة المرأة والطفل والارتقاء بالمجتمع وتحسين سبل العيش الأمن لهم.

بدوره تحدث أ.هيثم أبو قوطة أخصائي الصحة النفسية عن أهمية سلوك الطفل وطرق تعزيز سلوكه وأنواع العقاب والإضفاء والنمذجة

وفى نهاية الورشة تقدمت أبو غلوة بالشكر لأخصائي الصحة النفسية على المعلومات القيمة التي قدمها خلال الورشة و عبر المشاركات عن شكرهم للجمعية واهتمامها فى رعاية أطفالهن وارشادهن بالطرق السليمة في التعامل معهم.