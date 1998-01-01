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أهالي ترمسعيا يفشلون محاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات

الجمعة 30 مارس 2018 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس بلدية ترمسعيا رسمي شحادة، إن أهالي البلدة تمكنوا صباح اليوم الجمعة، من إفشال محاولة عشرات المستوطنين الاستيلاء على المزيد من أرضيهم.

وأوضح  إن عددا كبيرا من المستوطنين هاجموا المواطنين خلال قيامهم بزراعة أراضيهم المحاذية لمستوطنتي "عاد عادي" و"شيلو" المقامتين على أراضي البلدة.

وأشار الى أن المستوطنين قاموا بحراثة تلك الأرض التي تقدر مساحتها بـ60 دونما، مما استفز أصحابها الذين خرجوا في ساعات الصباح وباشروا بحراثتها مرة أخرى وزراعتها بأشجار الزيتون، حيث هاجمهم المستوطنون بحماية من جنود لاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي و"المطاطي"، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، وشرعوا بإخراجهم من أراضيهم، بالإضافة إلى محاولاتهم مصادرة الجرارات الزراعية، كما قاموا بخلع الأشجار التي قام الاهالي بزراعتها.

وتحدث شحادة عن المحاولات المتكررة للمستوطنين بالاستيلاء على أراضي البلدة، وما يمنع ذلك هو يقظة أبنائها ووقوفهم في وجه تلك المحاولات.

وكانت بلدية ترمسعيا وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد دعوا إلى حراثة هذه الأرض وزراعتها بأشجار الزيتون لمناسبة ذكرى يوم الأرض الخالد.

#ترمسعيا

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