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صحيفة كويتية: طلعات جوية إسرائيلية فوق الأجواء الإيرانية

الجمعة 30 مارس 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة كويتية: طلعات جوية إسرائيلية فوق الأجواء الإيرانية



الكويت/ وكالات/

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر وصفته بأنه مطلع، أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز F35، نفذتا طلعات في الأجواء الإيرانية خلال الشهر الجاري، وفق ما نقلته 
وأفاد المصدر الذي لم تسمه الجريدة، بأن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقتا على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج.
وأشار إلى أن الطائرتين تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت العملية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، علما أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الشهر الجاري مناورات "كوبرا جونيور" المشتركة.
وذكر أن مقاتلات F35 السبع التي دخلت الخدمة في إسرائيل، والتي نفذ بعضها أخيرا ضربات جوية في سوريا وعلى الحدود اللبنانية — السورية، تستطيع التحليق دون توقف للتزود بالوقود ما يعادل مرتين في كل اتجاه من إسرائيل إلى إيران.

#اسرائيل #ايران #طائر ات

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