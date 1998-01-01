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هنية في ذكرى يوم الأرض: شعبنا يجسد وحدته في الميدان وحول الثوابت الوطنية

الجمعة 30 مارس 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية في ذكرى يوم الأرض: شعبنا يجسد وحدته في الميدان وحول الثوابت الوطنية



غزة/سما/

 وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل غزة اليوم الجمعة، في ذكرى يوم الأرض وفي ظل حراك شعبنا من أجل العودة نتوجه أولا لأهلنا داخل الأرض المحتلة عام 1948 بكل التحية والإجلال وخاصة شهداء يوم الأرض الخالد.

وقال هنية  في بيانٍ صحفي وصل "سما" نسخةً عنه، أتوجه بالتحية المباركة لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الذين اسقطوا كل الرهانات فقد قال قادة العدو قديما الكبار يموتون والصغار ينسون. ولكن هاهم الكبار والصغار والاجداد والأحفاد على أوتار العودة يعزفون.

وأكد، أن شعبنا يؤكد ليس فقط تمسكه بحقوقه وإنما يجسد وحدته في الميدان وحول الثوابت وعلى رأسها حق العودة لتبقى ثوابتنا الوطنية عنوان وطريق وحدتنا.

وأضاف، في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار ترمب بإعطاء القدس للاحتلال الغاصب والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن ويسارع البعض للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك، فإن هذه الجماهير خرجت لتقول كلمتها الفاصلة. لا بديل عن فلسطين ولا حل الا بالعودة.
وأعلن، أنّه بكل وضوح وفي ظل هذا الحراك الشعبي أننا وشعبنا لن نقبل أن يبقى موضوع العودة مجرد شعار يردده الناس بل نعمل بكل جد من أجل تجسيد ذلك بكل الطرق ومعنا كل الصادقين والمخلصين من أبناء شعبنا. وحتما

#هنية #يوم الارض

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