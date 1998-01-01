هنية في ذكرى يوم الارض : متمسكون بالعودة ولا بديل عن فلسطين

غزة /سما/

توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بذكرى يوم الارض وفي ظل حراك شعبنا من أجل العودة، توجه برسالة الى اهالينا داخل الأرض المحتلة عام 1948 بكل التحية والإجلال وخاصة شهداء يوم الأرض الخالد.

وتوجه بالتحية المباركة لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الذين اسقطوا كل الرهانات، "فقد قال قادة العدو قديما الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن هاهم الكبار والصغار والاجداد والأحفاد على أوتار العودة يعزفون".

وقال هنية إن شعبنا يؤكد ليس فقط تمسكه بحقوقه وإنما يجسد وحدته في الميدان وحول الثوابت وعلى رأسها حق العودة لتبقى ثوابتنا الوطنية عنوان وطريق وحدتنا.

واضاف هنية انه وفي الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار ترمب بإعطاء القدس للاحتلال الغاصب والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن ويسارع البعض للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك، فإن هذه الجماهير خرجت لتقول كلمتها الفاصلة، لا بديل عن فلسطين ولا حل الا بالعودة.

وقال هنية "نعلن وبكل وضوح وفي ظل هذا الحراك الشعبي أننا وشعبنا لن نقبل أن يبقى موضوع العودة مجرد شعار يردده الناس بل نعمل بكل جد من أجل تجسيد ذلك بكل الطرق ومعنا كل الصادقين والمخلصين من أبناء شعبنا. وحتما عائدون بإذن الله".