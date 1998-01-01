عودة مين.. والناس نايمين..؟! توفيق الحاج

بداية كل الاحترام لفكرة مسيرة العودة وأقدر وطنية بعض القائمين عليها ولكني أرى انه كان الاجدر بنا العودة الى أنفسنا وحدتنا أولا ونستعيد ثقة الشعب بنا ثانيا لاني اخشى ان يتحول الحلم هذه المرة كما مئات المرات لى لعبة تجارية بهبات وفعاليات اعلامية وقتية لفصائل ضائعة وعاجزة!

أو الى كارثة لا سمح الله نفقد فيها ما نفقد!

لقد سعى الي اخوة وطنيون مشكورين لكي اكون مع القائمين ولكني بعد تفكير عقلاني هادئ اعتذرت و قلت ولازلت أقول عن قناعة :أني مع حراك شعبي عفوي عارم بحجم انتفاضة كاملة متكاملة.. ولست مع حراك فصائلي مسيس بحجم هبة او مسيرة مع تغطية اعلامية لمداراة افلاس وعجز كلي عن فعل حقيقي !

ومع ذلك وقد وقعت الواقعة التي لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ فاني أتمنى التوفيق للجميع للمخلصين والمغامرين منهم والمضاربين والمتاجرين والمزايدين..! وان يمر يوم الجمعة يوم الارض على خير ودون شهادات مجانية كرد فعل لهذه المناسبة أو غيرها تحت تأثير حماسة او تهور..فنقطة دم فلسطينية واحدة تساوي عندي كل الفصائل والرايات الكراسي والقبائل ولاصوت يعلو فوق صوت الوطن!

الشعب وهو مرجل أي ثورة او حركة تغيير.. مضحوك عليه للاسف طوال الوقت ومتاجر به جملة وقطاعي و مستنزف ومحبط ومنهك وفي أسوأ حال .. ومطوب منه ان يظل كالمهرج يرقص ويغني أغاني التحرير والعودة في سرور وكل يوم يطلع علينا مسقفوه ومبدعوه من صبيان الفصائل ومرتزقتها (ناس فاضية وملهاش شغلة ولاعملة الا بشعارات شوفيني يامرة خال ) ..ببدعة او تقليعة ..هذا حراك ... هذا مفراك .. هذا حشد .. وهذا متندى وهذا مؤتمر بفطور وغدا وهذي امسية بكيك من غير عشا..وهذي مسيرة عودة كبرى بالطول والعرض في يوم الارض..!

صحيح أن هذا هو الاسلوب الافضل والامثل لمقاومة الاحتلال بعصف جماهيري عفوي سلمي على نقاط الاحتكاك و التماس..! كما كنت أدعو دائما! ولكنه حق يراد به باطل .. لان ما يعد له اليوم من مسيرة أوحراك يقاد بريموت فصائلي مسيس ومكشوف كزعبرة او هبة نص للظهور الاعلامي من باب(نحن هنا) !

والمضحك أن امراء وخبراء التنظيمات اياها كانوا يعتبرون الفكرة الى عهد قريب جنونا وتهورا!

ايش غير ؟!! وايش بدل ؟! الله أعلم .. وبما ان اولاد الحرام مخلوش لاولاد الحلال سكة ،فاني استريب واشك في هكذا توجه عظيم تقوده الفصائل وتهلل له القبائل.! وبعدين عودة مين والناس نايمين؟! وأرض وين وبشيكل ملح دين؟! هو احنا ناقصين فعاليات أي كلام..هتافات كذابة ورفع رايات و اعلام والسلام ..؟!

اسرائيل لا تمزح وتنتظر أي فرصة لتوزع على صدورنا الرصاص بسخاء وتقوم بممارسة هواية القنص على الارض وانزال السلال الغدائية من السماء مدرارا..!

ماذا لوخسرنا شهيدا أوعشرة أو عشرين مجانا وتسابقت الفصائل كعادتها فيما بينها على تبنيهم في مزاد علني!..ثم يوم يومين ننساهم وتروح ع من راح!

انتم ياقادة ااخر زمن تعرفون ..اننا الآن في اسوأ حال من تشرذم وانقسام ..والشعب فاقد الثقة تماما بطلاق بائن في كل القيادات والامراء والمناديب والسحيجة!

أيها الاغبياء..قبل مسيرة العودة يتوجب عليكم العودة الى انفسكم ! وقبل الارض.. عليكم توحيد النوايا سنة وفرض لعل وعسى يثق الشعب بكم من جديد ويعيدكم الى بيت الطاعة! فبدونه لا مقاومة ولا انتفاضة ولا تغيير.. فهمتم واللا أعيد وأزيد؟!

ايها المتاجرون انتم تعرفون انكم متأخرون دوما عن الحدث وخارج التغطية...تلعبون في كل حال ..برد الفعل عمال على بطال وهدفكم فقط مصلحة الفصيل.. بينكم من لا نشك في وطنيته وسذاجته وبينكم ايضا دستات من ال النصابين المحترفين على دستات من الدجالين !! مدفوع لهم ولكم لجس النبض ونفخ البلا لين..!

نعم.. أنا خائف على شعبي وعلى وطني منكم ومن عدو لئيم وافخر اني كذلك ولست كالذي يتاجر بدم المقهورين ويصعد على رقابهم سعيا لجمع الملايين!

اللهم انا لانسألك رد القضاء وانمانسالك اللطف فيه

اللهم استرنا يوم الارض ويوم العرض ولاتوسع جراحنا واحفظ عليناابناءنا.. واجبر كسرنا انك انت ربناوحسبنا يا الله