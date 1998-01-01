"أدرعي" للمشاركين بمسيرة العودة : "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"

القدس/سما/

تقمص المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي دور المفتي، وحرم المظاهرات مستشهداً بأقوال علماء سعوديين.



واستشهد أدرعي في معرض حملته الإعلامية ضد مسيرة العودة الكبرى التي ينظمها الفلسطينيون في 30 آذار/مارس الجاري، بفتوى نسبها للعالم السعودي صالح الفوزان قائلاً: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان قال إن المظاهرات والاعتصامات ليست من عمل المسلمين، ولا عرفت في التاريخ الإسلامي، وأردف قائلا إن هذه من أمور الكفار، وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام"



وأضاف: "أما الشيخ ابن عثيمين فقال إن الاعتصامات والمظاهرات العنيفة شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى".



وتابع: "أما عن دعوة حماس للنساء والأطفال أن يكونوا في مقدمة المشاغبين؛ فقال القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 195 (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)"



وقال إن "حماس تعرض أرواح البشرية للإزهاق، فعليكم أنتم أن تكونوا حذرين".