فتح في يوم الارض : سنبقى منغرسين متجذرين في أرض الاباء والاجداد

رام الله/سما/

أكدت حركة فتح في الذكرى الثانية والاربعين ليوم الارض أن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذرا منغرسا في أرضه، ثابتا مدافعا عن حقوقه الراسخه، محافظا على أرض الاباء والاجداد

وقالت حركة فتح ، إن الشعب الفلسطيني اليوم يضرب أروع معاني العزة والصمود والبقاء والدفاع عن أرضه كما هويته الوطنية، وذلك من خلال بقاءه وصموده فوق أرضه ودفاعه عنها، وإصراره على هويته الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها، أمام هذه الهجمه الصهيونية الامريكية على أرضنا ومقدساتنا وعلى كل مكونات موروثنا الثقافي وفي مقدمته القدس.

وشددت الحركة على أن شعبنا الفلسطيني البطل، الذي نزف جرحه دفاعا عن الارض في العام ١٩٧٦ ، في مرحلة مفصلية ، وقدم الشهداء والجرحى، سيبقى أمينا وفيا لكل قطرة دم نزفت فوق هذه الارض العزيزه التي ترفض كل معاني التهويد والتزوير والالغاء وشطب الاخر، والاستيلاء على الارض بالقوة ،وسيبقى شعبنا الفلسطيني عظيما شامخا عزيزا فوق أرضه الفلسطينية

ودعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم الى أوسع مشاركة في أحياء هذا اليوم " يوم الارض " اعلانا وايذانا بأننا مواصلون الدرب والطريق للوصول للحرية والاستقلال، وانهاء نظام الابارتهايد والفصل العنصري والتمميز الذي تنفذه إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني " أصحاب الارض الاصليين "