فيلتمان: كل بدائل حل الدولتين غير مقبولة

اعتبر جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ان كل بدائل حل الدولتين غير مقبولة، لا الدولة الواحدة ولا الفصل العنصري.

وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق حل الدولتين في ظل التمادي الإسرائيلي في توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي والسيطرة على القدس وخاصة بعد اعتراف الإدارة الأمريكية الحالية بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة إليها، قال فيلتمان "إن المجادلة لصالح حل الدولتين هو النظر في الخيارات الأخرى- فمثلا خيار الدولة الواحدة غير مقبول، إذ يشعر فيها اليهود بأنهم مهددون. وخيار الفصل العنصري غير قابل للاستدامة فكل الخيارات الأخرى غير قابلة للحل. ولذا، أعتقد أن حل الدولتين، على صعوبته، يبقى الحل الوحيد. وهذا لا يعني أنه خيار سهل ولا يعني أن القيادات تأخذ القرارات الصحيحة والخطوات السليمة لجعل حل الدولتين أقرب إلى التحقيق."

وفي حديث لصحيفة "القدس العربي" اللندنية أضاف فيلتمان الذي يتقاعد عن منصبه نهاية هذا الشهر"أعتقد أن هناك ضررا كبيرا أصاب الحل القائم على الدولتين. هل أرى أنه ما زال ممكنا؟ الجواب نعم، لأنني لا أرى بديلا لذلك يمكن أن يدفع بعملية السلام للأمام."

وعن القدس، قال فيلتمان إن موقف الأمم المتحدة ما زال يؤمن بأنها “أحد مسائل الوضع النهائي التي تحل بين الطرفين بالمفاوضات، إذ من حق الفلسطينيين أن يكون لهم طموح بأن يكون لهم عاصمة في القدس أيضا ونتمنى أن يكون هناك عملية سياسية بين الأطراف تسهل الوصول إلى هذه الأهداف".

وردا على سؤال لمحطة “فوكس نيوز″ الأمريكية حول ما عناه فيلتمان عندما استخدم عبارة “الفصل العنصري" قال “لا أعتقد أن السلام يمكن أن يستمر إذا كان هناك مجموعة من القوانين تطبق على جماعة من الناس ومجموعة قوانين أخرى تطبق على مجموعة أخرى- هذا هو القلق الذي أشعر به وهو ما يعيدني إلى خيار حل الدولتين- ولا أعتقد أن الإسرائيليين الذين يعيشون في ظل ديمقراطية عريقة يريدون أن يروا جيرانهم يخضعون لمنظومة قوانين وحقوق مختلفة".