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ألمانيا: لا اتفاق على منح إسرائيل مقعد بمجلس الأمن

الجمعة 30 مارس 2018 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: لا اتفاق على منح إسرائيل مقعد بمجلس الأمن



وكالات

رفضت ألمانيا، انتقادات أميركية لقرارها منافسة إسرائيل على مقعد في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 و2020، وذلك بعدما اتهمها السفير الأميركي المعيّن في برلين ريتشارد غرينيل بخرق اتفاق أُبرم في التسعينات مع مجموعة غرب أوروبا وآخرين يسمح للدولة العبرية بالتقدم لشغل المقعد من دون منافسة، غير أن ديبلوماسيين ألماناً ينفون أي اتفاق من هذا النوع.

وأوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريح إلى الصحافيين قبل زيارته الأولى للأمم المتحدة بعد توليه منصبه، أن "من الطبيعي أن تتنافس دول عدة على التمثيل في المجلس". وأضاف: "لا ننافس أي أحد، بل ننافس على مقعد. هذا أمر يمكن التعامل معه بشكل طبيعي جداً". وذكّر ماس بأن "ترشيح ألمانيا معلن منذ وقت طويل ولا يقلل من دعمها القوي لإسرائيل".

#المانيا #اسرائيل #مجلس الامن

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