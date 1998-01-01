العرب الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

القدس / سما /

يُحيي أبناء الشعب العربي الفلسطيني، اليوم الجمعة، الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد، إذ تنطلق المسيرة المركزية التقليدية ليوم الأرض، عند الساعة الرابعة بعد الظهر في مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل بعد أن تكون قد وصلت إليها مسيرة سخنين ودير حنا، لتلتحم المسيرات في مسيرة واحدة، نحو المهرجان الخطابي المركزي، على أن تسبقها مسيرة محلية في عرابة الساعة الثالثة بعد الظهر.

وفي منطقة النقب، جنوبي البلاد، يُنظم بعد صلاة الجمعة مهرجان شعبي في قرية رأس جرابا، شرق ديمونا، المهددة بالترحيل.

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48 المواطنين العرب الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد.