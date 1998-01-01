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نتنياهو يمنع أعضاء الكنيست من زيارة المسجد الأقصى

الجمعة 30 مارس 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يمنع أعضاء الكنيست من زيارة المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  تعليمات جديدة تقضي بتقييد ومنع أعضاء الكنيست الإسرائيلي من زيارة المسجد الأقصى خلال الفترة الزمنية المقبلة .

ووفقا لموقع معاريف فقد جاءت تعليمات نتنياهو الجديد بعد جلسة تقدير موقف أجراها نتنياهو مع الجهات الأمنية المختلفة بما في ذلك الجيش والشاباك ، وذلك في ظل الحساسية الأمنية الكبيرة التي ستشهدها الفترة المقبلة في الضفة وغزة .

وقد أوضحت الجهات الأمنية في تقديراتها الإستخبارية الذي عرضته أمام رئيس الحكومة نتنياهو بأن الوضع في الساحة الفلسطينية في الضفة وغزة أكثر اشتعالا وحساسية من أي جبهة أخرى . 

#نتنياهو #المسجد الأقصى #اقتحام

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