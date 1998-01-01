نتنياهو يمنع أعضاء الكنيست من زيارة المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليمات جديدة تقضي بتقييد ومنع أعضاء الكنيست الإسرائيلي من زيارة المسجد الأقصى خلال الفترة الزمنية المقبلة .

ووفقا لموقع معاريف فقد جاءت تعليمات نتنياهو الجديد بعد جلسة تقدير موقف أجراها نتنياهو مع الجهات الأمنية المختلفة بما في ذلك الجيش والشاباك ، وذلك في ظل الحساسية الأمنية الكبيرة التي ستشهدها الفترة المقبلة في الضفة وغزة .

وقد أوضحت الجهات الأمنية في تقديراتها الإستخبارية الذي عرضته أمام رئيس الحكومة نتنياهو بأن الوضع في الساحة الفلسطينية في الضفة وغزة أكثر اشتعالا وحساسية من أي جبهة أخرى .