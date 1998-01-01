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الوليد بن طلال يتنازل عن جزء من أرباحه

الجمعة 30 مارس 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوليد بن طلال يتنازل عن جزء من أرباحه



وكالات / سما /

تنازل رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال عن حصة ربع سنوية من توزيعات أرباح شركته "المملكة القابضة" تقارب ثمانين مليون دولار، لكنه سيحصل على الرغم من ذلك على نحو 150 مليون دولار من الأرباح السنوية.

فقد قالت "المملكة القابضة" في إفصاح للبورصة السعودية الخميس إن رئيس مجلس إدارة الشركة الوليد بن طلال تنازل عن حصة ربع سنوية قدرها 299.2 مليون ريال سعودي (79.8 مليون دولار) من توزيعات الأرباح. وأوضحت الشركة أنها ستوزع أرباحا نقدية قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد عن عام 2017.

وقال مسؤول في الشركة لوكالة رويترز للأنباء إن ابن طلال سيحصل على الرغم من ذلك على حصة قدرها 562.7 مليون ريال (150 مليون دولار) من الأرباح السنوية.

وأضاف المسؤول أن "هذا يتسق مع ما حصل عليه على مدى الأعوام السبعة الماضية عندما بدأت الشركة تقديم توزيعات نقدية، ما يتنازل عنه هو 299.2 مليون ريال من حصته من الأرباح الربعية".

وأعلنت الشركة الخميس أن أرباحها الصافية في عام 2017 بلغت 663.6 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 350 مليون ريال في العام السابق.

وأطلقت السلطات سراح الوليد بن طلال في 27 يناير/كانون الثاني الماضي بعد احتجازه ثلاثة أشهر بفندق ريتز كارلتون في الرياض ضمن حملة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدعوى مكافحة الفساد.

وقال ابن طلال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة لإطلاق سراحه، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل. وأضاف أنه يتطلع إلى القيام باستثمارات بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

المصدر : رويترز

#الوليد بن طلال #المملكة القابضة

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