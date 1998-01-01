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غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

الجمعة 30 مارس 2018 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"



رام الله / سما /

هاجم مبعوث الرئاسة الأميركية الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، مسيرات العودة المخطط لها في قطاع غزة.

وكتب غرينبلات في تغريدة على تويتر إن حركة حماس تشجع مسيرة عدائية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف أنه على حركة حماس أن تتركز في التحسينات الضرورة لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، بدلا من التحريض على العنف ضد إسرائيل.

وادعى أن التحريض ضد إسرائيل يفاقم المصاعدب ويضعف احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام. بحسبه.

يذكر في هذا السياق أن حركة حماس كانت قد أكدت على أن الحديث عن مسيرات سلمية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحلية، إن "المسيرات سلمية وتحمل رسالة عظيمة وكبيرة".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يؤكد من خلال المسيرات "إصراره على العودة إلى وطنه وأرضه التي هجر منها في العام 1948".

#غرينبلات #مسيرات العودة

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