الطقس: امطار على مختلف المناطق

رام الله / سما /

قال الراصد الجوي قصي الحلايقة، أن سحباً ركامية ممطرة، تطورت منذ ساعات ليل الخميس - الجمعة، امام سواحل فلسطين، نتيجة لكتلة هوائية باردة رطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز في محيط جزيرة قبرص.

وفِي تفاصيل الحالة الجوية :

الجُمعة 30 آذار: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، ويسود طقس غائم وبارد، ويستمر هبوب الرياح النشطة، مرفقة بهبات قوية أحياناً.

وتسقط الأمطار بمشيئة الله في مختلف المناطق، يصحبها حدوث العواصف الرعدية احياناً، ويستمر التحذير من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، ومن تدني مستوى الرؤية الأفقية، وتستقر الأجواء ليلاً وتتوقف الأمطار.

السبت 31 آذار: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، يسود طقس ربيعي صحو ولطيف في اغلب المناطق نهاراً، بارداً صباحاً وليلاً.

وتوالي الحرارة ارتفاعها ما بين الاحد والثلاثاء، ويسود طقس اكثر دفئاً واستقراراً.