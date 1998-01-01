مستوطنون بغلاف غزة يغادرون منازلهم مع انطلاق مسيرة العودة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية أن مستوطنين في مستوطنات غلاف قطاع غزة غادروا منازلهم وتوجهوا إلى مدن وسط اسرائيل لحين السيطرة على الأوضاع الأمنية المتوترة على طول الحدود مع القطاع .

كما قرر عدد كبير من المستوطنين المتواجدين في الكيبوتسات القريبة من غزة عدم الاحتفال بعيد الفصح الإسرائيلي "البيسح" الذي يبدأ يوم غدٍ الجمعة، لعدم شعورهم بالأمن، بسبب انطلاق مسيرة العودة الكبرى بالقرب من السياج الفاصل.

وذكرت القناة الثانية أن المستوطنين الغوا احتفالاتهم بعيد الفصح، وآخرين قرروا الاحتفال في وسط وشمال فلسطين المحتلة عام 1948، لخوفهم الشديد من تسلل غزيين إلى الكيبوتسات.

وذكر مراسل القناة أور هيلار من مستوطنة "ناحل عوز" شرق مدينة غزة أن "هناك قلقا كبيرا في الجيش الإسرائيلي حول سبل التعامل ومواجهة المتظاهرين الفلسطينيين".