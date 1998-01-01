اسرائيل تشكو غزة للامم المتحدة ومجلس الامن بسبب مسيرة العودة وتطالب بعدم مشاركة موظفيها

القدس المحتلة / سما /

أبلغت اسرائيل الأمم المتحدة الخميس أنها تعتزم الدفاع عن نفسها بمواجهة احتجاجات حاشدة يعتزم الفلسطينيون تنظيمها في "يوم الارض" الجمعة في غزة.

وبعث السفير الإسرائيلي داني دانون رسالة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ومجلس الامن الدولي، يحذر فيها من "مساعي القادة الفلسطينيين الخطيرة لخلق نزاع من خلال تنظيم سلسلة من المواجهات الواسعة".

والجمعة يبدأ الفلسطينيون في غزة احتجاجات تستمر ستة اسابيع قبل موعد افتتاح السفارة الاميركية الجديدة في القدس الذي من المتوقع ان يكون 14 ايار/مايو.

وحذر رئيس الأركان الاسرائيلي غادي ايزنكوت الاربعاء من ان الجنود الاسرائيليين سيطلقون النار اذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطرا.

ومن المتوقع ان يشارك نحو 200 الف لاجئ من سكان قطاع غزة الجمعة في هذه المسيرات، بحسب طاهر سويركي عضو اللجنة التنسيقية المشرفة على المسيرة.

وكتب دانون، أنه "نظرا الى الإستفزاز الذي نظم له وخططه الفلسطينيون خلال الأسابيع المقبلة، اؤكد حق اسرائيل في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها".

ودان السفير الإحتجاج المقرر قائلا، ان موظفي الإمم المتحدة في غزة يجب ان يمتنعوا عن المشاركة في التظاهرات.