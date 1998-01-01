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الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

الخميس 29 مارس 2018 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا



غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن التهديد والوعيد الإسرائيلي لن يثني الفلسطينيين في قطاع غزة عن المشاركة في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، التي ستبدأ يوم غد الجمعة وستستمر حتى ذكرى النكبة.

وجاءت تصريحات الحية خلال جولة قام بها في المنطقة القريبة من السياج الحدودي العازل، حيث تنصب الخيام تحضيرًا لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، والتي تبعد نحو 700 متر عن السياج، ومن المقرر أن يقيم فيها المشاركون في هذه الفعاليات.

وأضاف الحية أن "تهديدات العدو الإسرائيلي لن تخيف شعبنا، المسيرات سلمية وتحمل رسالة عظيمة وكبيرة". وأوضح أن الشعب الفلسطيني يؤكد من خلال المسيرات "إصراره على العودة إلى وطنه وأرضه التي هجر منها في العام 1948".

وتابع "الاحتلال الإسرائيلي سيرى جموعًا غفيرة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني على حدود القطاع، لنعلمه أننا شعب عظيم يبحث عن حقه المسلوب".

ومن المقرر أن تخرج الجماهير الفلسطينية غداً في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث تم نصب خيام العودة، بالتزامن مع خروج الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم في فلسطين وخارجها للمطالبة بحق العودة.

#الحية #مسيرات العودة #الاحتلال

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