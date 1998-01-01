فيديو : مشاهد قوية لشبان يحرقون معدات وأبراج اسرائيلية شرق غزة وعودتهم بسلام

غزة / سما /

اجتاز فلسطينيان السياج الفاصل بين قطاع غزة والاحتلال الاسرائيلي في منطقة كارني و قاما باحراق معدات اسرائيلية وبرج عسكري للجيش.

وتمكن الشابين من العودة الى اراضي القطاع بسلام بعد اتمام العملية.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال قال في بيان له أمس إن شابين اجتازا حدود قطاع غزة الشرقية وأشعلا النار بمعدات هندسية ضد الجدار الأرضي هناك.

وأفاد بأن الشابين "تسللا عبر الجدار الحدودي قرب معبر كارني، عبر إحداث فجوة في الجدار، وأحرقوا معدات هندسية تعمل هناك على إقامة الجدار الأرضي".

وأشار إلى أن الفلسطينيين عادا إلى قطاع غزة دون أن يتم اعتقالهما.