الاحتلال يعيّن"درزرياً " حاكماً جديداً خلفاً لـ "مردخاي"

القدس المحتلة / سما /

عيّنَت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الخميس، حاكماً عسكرياً جديداً للضفة الغربية وهو الجنرال الدرزي "كميل أبو ركن" بدلاً من الجنرال "يواف موردخاي"، بحضور وزير الجيش أفيغدور ليبرمان وقائد الأركان الجنرال غادي ايزنكوت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن" مردخاي سينتقل إلى منصب آخر بعد خدمة 4 سنوات ونصف في هذا المنصب"، مشيرةً إلى أن أبو ركن عمل كمسؤول عن معابر غزة مسبقاً.

وأبو ركن (58 عاماً) درزي، وحاصل على درجة البكالوريوس وماجستير في العلاقات الدولية بشأن الشرق الأوسط، ويخدم في وزارة جيش الاحتلال منذ 40 عاماً وعمل في عدة مناصب بالإدارة المدنية.