يوم الأرض ذكرى راسخة في عقول الفلسطينيين..تمارا حداد

يوم الأرض اليوم الوطني اليوم الخالد للشعب الفلسطيني ، اليوم الذي يزهر في عروقه ، ارض الفداء والعروبة والإصرار اليوم الذي تعمد بدماء الشهداء ، يوم الأرض وما أدراك ما يوم الأرض ذكرى اغتصاب الأرض بالطول والعرض، ارض فلسطين وما أدراك ما فلسطين ارض الأنبياء والصالحين ارض القدس والمرابطين أرضك عبق النرجس والريحان وقبلة الثوار فلسطين، فكل يوم على ارض فلسطين هو يوم الأرض.

يوم الأرض يوم يحييه الفلسطينيين في 30/آذار من كل عام تعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة الآلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية ، والذي شمل هذا اليوم الإضراب العام والمسيرات والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية الحاشدة من الجليل إلى النقب ، واندلعت مواجهات أدت إلى استشهاد ستة من الشهداء وهم خير ياسين من عرابة وخضر خلايلة وخديجة شواهنة ورجا أبو ريا من سخنين ومحسن طه من كفر كنا ورأفت الزهيري من عين شمس واستشهد في الطيبة وانطلقت الشرارة من مدينة شفا عمرو ضد سياسة مصادرة الأراضي وتهويدها.

هذا اليوم يوم صراع بين الجسم الإسرائيلي وبين الفلسطينيين ليقولوا الفلسطينيين لا لتهويد الأراضي لا للمصادرة لا للاستيطان لا للقتل والنهب ولا لقطع أشجار الزيتون.

فهذا اليوم شاهد على انتهاكات الاحتلال العنصري على الشعب الفلسطيني وأرضه فهو يوم راسخ في ذاكرة الشعب الفلسطيني ورمز خالد ومعلم سياسي بارز وحدث تاريخي في سجل النضال الفلسطيني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني امام الكيان.

فهو يوم ثبات وصمود وحدث وطني جامح ورمز للوحدة واللحمة والذي يجب أن يكون رمزا لإنهاء الانقسام بين صفوف الشعب الفلسطيني والفصائل ويجب أن يكون لها دور اكبر من اجل فلسطين.

يجب أن يكون هذا اليوم يوما لزراعة الارض الفلسطينية وهذا يدعم الانتماء ، وان يكون اليوم العالمي للأرض 22 نيسان يوم الحفاظ على البيئة ويكون يوم حماية ارض فلسطين من وباء المرض الصهيوني ودق أجراس الوحدة الوطنية استنادا للمبادئ والأخلاق الوطنية.

عاش يوم الأرض الخالد .

والحرية والنصر لأرض وشعب فلسطين .