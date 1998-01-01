محكمة صلح اسرائيلية ترفض الإفراج عن الشيخ رائد صلاح

القدس المحتلة / سما /

رفضت محكمة الصلح "الإسرائيلية"، مساء اليوم الخميس الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيح رائد صلاح.

وذكر موقع وللا العبري، إن رئيس محكمة حيفا "رون شابيرا" قبل استئناف الدولة ضد قرار الإفراج عن الشيح صلاح وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله.

وكشف الموقع أن القاضي قرر الإبقاء على صلاح رهن الاعتقال إلى حين استكمال الإجراءات بحقه.

وعلق وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد أردان، على قرار محكمة الصلح بحق صلاح، وقال "نرحب بقرار المحكمة بإبقاء الشيخ رائد صلاح رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات"