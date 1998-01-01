حكومة الوفاق: تصريحات فريدمان تجاوزت كافة الاعراف المتفق عليها دوليا

رام الله / سما /

أدانت حكومة الوفاق الوطني باشد العبارات تصريحات السفير الامريكي لدى اسرائيل دافيد فريدمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان تلك التصريحات تتجاوز كافة الخطوط والاعراف المتفق عليها دوليا، وان شعبنا العربي الفلسطيني لن يقبل محاولات المساس بقيادته ورموزه الوطنية ، ولن يقبل التدخل من اَي طرف كان بشؤونه الداخلية.

وأضاف المتحدث الرسمي بان تلك التصريحات تشكل انحيازا سافرا للاحتلال ، بل وتعبر تماما عن جوهر الاحتلال والاستيطان وقهر الشعوب ، كما ان السفير الامريكي عبر عن (المشهد المنحدر) الذي يسود الان و يتم العمل به ضد القضية الفلسطينية والمنطقة.

وشدد المتحدث الرسمي على ان ما صدر عن فريدمان يحمل رسالة سيئة وغير مسؤولة من شأنها الدفع بالمزيد من التوتر والقضاء على فرص العملية السياسية.

وطالب الادارة الامريكية بمراجعة مواقفها لصالح الانحياز الى الحق ، وإلزام موظفيها بالكف عن استخدام لغة التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والاستفزاز والتهديد.