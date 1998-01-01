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دحلان:" نستطيع هزيمة المحتل والحصار ولن نحني الهامات"

الخميس 29 مارس 2018 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان:" نستطيع هزيمة المحتل والحصار ولن نحني الهامات"



غزة / سما /

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، ان ذكرى يوم الأرض  : " ان ذكري يوم الأرض هو ذكرى المواجهة الملحمية والبطولية لأهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي أكدت علي أنه لا صوت يعلوا فوق صوت وإرادة الشعب".

وكتب دحلان في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،اليوم الخميس، : "هي مناسبة للرد علي كل من استهان بإرادة الشعب وحاول الالتفاف علي حقوقه وكسر عزيمته من أجل تمرير مخططات التصفية".

 وأردف: " نعم نستطيع ولن نحني الهامات ولن تسقط راية الحرية ، وعلي العالم أن يدرك أن هذا الشعب لن يهزم ولن يركع، وستستمر إرادة الحياة في مواجهة شغف القتل والتدمير والتجويع والتضييق والحصار".

وأنهى دحلان  تدوينته قائلا :" أن لشعبنا الحق في بناء دولته المستقلة على أرضه التي امتزجت بها دماؤه، وأن الحصار الظالم على غزة لن يستمر ، وأن الحتمية تقتضي أن ينعم شعبنا بحريته وكرامته على أرض وطنه، وطن الرسالات والأنبياء".

#دحلان #يوم الارض

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