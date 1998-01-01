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ليبرمان: الوضع مع غزة ليس سهلاً ونستعد لكافة السيناريوهات

الخميس 29 مارس 2018 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: الوضع مع غزة ليس سهلاً ونستعد لكافة السيناريوهات



القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الجيش الاسرائيلي" افيغدور ليبرمان: "إن الجيش يستعد لكافة السيناريوهات مع قطاع غزة وندرك جيداً أن الوضع مع غزة ليس سهلاً خاصة مع وجود حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وأشار ليبرمان لصحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، مساء الخميس إلى أن جيش الاحتلال نشر مئات القناصة على حدود قطاع غزة في إطار الاستعداد للمسيرة المنتظرة يوم الجمعة، مؤكداً أن أي شخص يحاول المساس بأمن "إسرائيل" سيتعرض للاستهداف المباشر.

وزعم، أن لا نية لدى الاحتلال "الإسرائيلي" لاحتلال قطاع غزة قائلاً: "سنعمل كل ما بوسعنا حتى لا يتدهور الوضع مع القطاع لأن تدهور الأوضاع ليس سهلاً مع وجود حماس والجهاد الإسلامي".

هذا واعترف ليبرمان قيام جيش الاحتلال بتهديد شركات النقل والمواصلات في قطاع غزة من نقل الفلسطينيين من داخل المدن إلى الحدود الشرقية، خشية من اندلاع مواجهات مع قوات الجيش.

 
#ليبرمان #غزة

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