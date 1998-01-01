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أبو مرزوق: مسؤولون غربيون طالبونا بإيقاف مسيرة العودة

الخميس 29 مارس 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: مسؤولون غربيون طالبونا بإيقاف مسيرة العودة



غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن مسؤولين أوروبيين نصحو بوقف مسيرات العودة يوم غداً الجمعة.

وأوضح أبو مرزوق في تغريدة على تويتر "اتصل بي أكثر من مسئول غربي ناصحًا: بوقف مسيرة العودة لعدم زيادة التوتر والتصعيد على حدود قطاع غزة، وفي نفس الوقت اتصل اسرائيليون بعدد من سائقي الباصات في قطاع غزة محذرين إياهم من نقل أبناء القطاع إلى الحدود، لكن اشواق أبناء فلسطين في العودة لديارهم تغلب كل التحذيرات والتهديدات".

ويستعد اللاجئون الفلسطينيون للخروج بمسيرات العودة الكبرى يوم الجمعة المقبلة، بالاحتشاد على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ونصب خيام.

#ابو مرزوق #مسيرة العودة

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