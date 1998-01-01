جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يستقبل وفدا من الحركة الإسلامية الجنوبية

الخميس 29 مارس 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من الحركة الاسلامية الجنوبية برئاسة الشيخ حماد أبو دعابس وعدد من قيادات الحركة.

ورحب الرئيس ، بالوفد الضيف، مؤكدا أهمية التواصل بين أبناء الشعب الواحد للتنسيق في مواجهة التحديات.

وأكد على ضرورة احترام خصوصية كل شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني في كافة اماكن تواجدهم، ومراعاتها.

وحضر اللقاء: رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي محمد المدني، واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، ومحمد اسماعيل، وواصل ابو يوسف، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، وعمر الغول وآمال حمد.

من جانبه، ثمن الشيخ ابو دعابس، مواقف الرئيس عباس وجهوده، مؤكدا ضرورة استمرار التواصل بين الاهل في الداخل والخارج، رغم خصوصية كونهم مواطنين في الداخل.

وشدد على وقوف الحركة الاسلامية على نفس المسافة من كل الحركات والأحزاب السياسية الفلسطينية، وان قربهم من اي حزب او حركة يعتمد على التزامه بالمشروع الوطني.

#عباس #حركة اسلامية

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يلتقي وفدا من حماس

ss

الرئيس عباس يستقبل الفنان شاهين: شبابنا قادرون على الإبداع رغم الاحتلال

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

الرئيس يستقبل أمناء أقاليم غزة ويجددون العهد والبيعة له

هنية وعباس - ارشيف

استطلاع: 84% يعارضون اجراءات الرئيس ضد غزة و50% يعارضون أي اتفاق بين الحركة ودحلان

ماجد فرج

﻿فرج على رأس وفد فلسطيني إلى واشنطن قبل رد الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

﻿محيسن يطالب مصر بالضغط على حماس ويشير لـ «صراعات داخل الحركة تهدد بـ«عمليات تصفية

ابن سلمان بلباس غير رسمي في ستاربكس.. (صور)

100 قناص على حدود غزة بانتظار "مسيرة العودة"

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

أجهزة أمن الاحتلال لمستوطني "غلاف غزة": احملوا السلاح يوم الجمعة

تركى آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجأة ويطالب أصدقاءه بالدعاء

الأخبار الرئيسية

الحمد الله- ارشيف

الحمد الله: لن نخضع للابتزاز ولن نقايض بالمال السياسي

حدث أمني في بئر السبع

" محدث".. اعتقال فلسطيني بزعم تنفيذه عملية في بئر السبع

السيسي والرئيس عباس

الجزيرة: عباس وعد القاهرة بعدم المضي باجراءاته ضد غزة والبحث عن خليفة له امر شديد الصعوبة

ماجد فرج

هارتس: فرج إلى القاهرة لاجراء محادثات حول الأوضاع في غزة ومحاولة الاغتيال

السنوار - ارشيف

وزير اسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس وعلى راسهم السنوار

الاتصالات الفلسطينية