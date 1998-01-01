الرئيس عباس يستقبل وفدا من الحركة الإسلامية الجنوبية

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من الحركة الاسلامية الجنوبية برئاسة الشيخ حماد أبو دعابس وعدد من قيادات الحركة.

ورحب الرئيس ، بالوفد الضيف، مؤكدا أهمية التواصل بين أبناء الشعب الواحد للتنسيق في مواجهة التحديات.

وأكد على ضرورة احترام خصوصية كل شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني في كافة اماكن تواجدهم، ومراعاتها.

وحضر اللقاء: رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي محمد المدني، واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، ومحمد اسماعيل، وواصل ابو يوسف، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، وعمر الغول وآمال حمد.

من جانبه، ثمن الشيخ ابو دعابس، مواقف الرئيس عباس وجهوده، مؤكدا ضرورة استمرار التواصل بين الاهل في الداخل والخارج، رغم خصوصية كونهم مواطنين في الداخل.

وشدد على وقوف الحركة الاسلامية على نفس المسافة من كل الحركات والأحزاب السياسية الفلسطينية، وان قربهم من اي حزب او حركة يعتمد على التزامه بالمشروع الوطني.