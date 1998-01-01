الحمد الله: لن نخضع للابتزاز ولن نقايض بالمال السياسي

رام الله/سما/

شدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، لن يخضعوا للابتزاز ولن يقايضوا حقوق أبناء شعبنا بالمال السياسي.

جاء ذلك لدى استقبال الحمد الله، اليوم الخميس، وفدا من الملتقى الفلسطيني للتصوير والاستكشاف، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة.

واطلع رئيس الوزراء من خلال الوفد على عمل الملتقى والمبادرات التي يقوم عليها من خلال الجولات والمسارات السياحية التي تهدف إلى التعريف بالمناطق وتوثيقها، إضافة إلى دعم المناطق المهمشة من خلال هذه المسارات.

وأكد أهمية المبادرات القائمة على تعريف المواطن الفلسطيني ببلده ووطنه، معربا عن تقديره لجهود وعمل الملتقى في هذا الشأن، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للملتقى والمبادرات القائم عليها.

وشدد على ضرورة تشجيع السياحة المجتمعية في فلسطين، لا سيما في المناطق المسماة "ج" والمناطق المهمشة، إضافة إلى ضرورة تكريس ثقافة هذه السياحة في المدارس لتعريف الطلاب بوطنهم.

واطلع الحمد الله الوفد على آخر التطورات السياسية، مؤكدا أن القيادة والحكومة تسعيان جاهدتين لتوفير كافة أشكال الدعم للمواطنين والوصول بالخدمات لكل المناطق لتثبيت الناس على أرضهم وتعزيز صمودهم.